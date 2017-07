YOUTUBE Brunone, avvistato di nuovo il capodoglio che ama il Golfo di Napoli VIDEO

ISCHIA – Il capodoglio Brunone ama le acque napoletane, dato che ormai è una presenza frequente nel mare di Ischia. L’ultimo avvistamento di questo esemplare maschio che ha una macchia bianca sul fianco sinistro risale al 6 luglio. Sono stati i ricercatori di Oceanomare Delphis Onlus a scegliere il nome di Brunone, uno degli ottanta esemplari di capodogli schedati e catalogati all’interno dell’Ischia Dolphin Project.

Coem scrive Il Corriere della Sera, l’Ischia Dolphin Project è nato venticinque anni fa per occuparsi dello studio dei cetacei nei mari tra le isole di Ischia, Procida, Capri e Ventotene:

“Nel primo avvistamento di quest’anno – a fine ottobre (quello che si vede nel video concesso da Oceanomare Delphis Onlus) – è emerso dalle acque del canyon sottomarino Magnagni, una valle sommersatra Ischia e Capri alla ricerca di cibo. Una volta individuato Brunone, i ricercatori di Oceanomare lo hanno seguito fino al tramonto. Poi Burnone è stato di nuovo avvistato a giugno. E da allora sembra non se ne sia più andato. Ogni giorno i ricercatori dell’ Ischia Dolphin Project escono in mare per fotografare, catalogare, descrivere i cetacei presenti nella zona. Come spiegano gli esperti, le acque di Ischia rappresentano un’opportunità unica per lo studio dei cetacei poiché dal 1991 vi si registra la presenza di sette diverse specie mediterranee. In questa zona è possibile trovare balenottere comuni , stenelle striate, grampi (Grampus griseus), tursiopi e capodogli”.