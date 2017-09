AIRDRIE – Il 29enne scozzese Markus Meechan, lo scorso aprile ha pubblicato un video che mostra il cane della sua ragazza che fa il saluto nazista. Il filmato è stato girato ad aprile ed è apparso di nuovo sul web in queste ore.

Il giovane è stato denunciato da un’associazione di reduci dell’Olocausto ed ora rischia di finire in carcere per ben otto capi di imputazione tra cui quello di incitazione all’odio.

Nel video, si vede il cane Buddha che salta in piedi non appena sente la frase nefasta “Sieg Heil” pronunciata da Markus. Il 29enne si è difeso dicendo che era solo uno scherzo contro la sua ragazza. Le autorità non gli hanno creduto dato che nella casa del giovane sono stati trovati una serie di filmati ed altri oggetti che si rifanno esplicitamente all’ideologia nazista.