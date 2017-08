ROMA – Nest Cam è una telecamera di sorveglianza venduta negli Usa a 200 dollari e nel Regno Unito a circa 160 sterline. Il Daily Mail pubblica un esilarante video che mostra un cane che fa una specie di danza davanti alla telecamera. In realtà, l’animale probabilmente si sta grattando le parti intime. Ma per il proprietario che ha deciso di condividere il filmato, la scena è esilarante.

Non sempre gli animali sono così pacifici: diversi video diffusi sul web e registrati da queste camere mostrano cani e gatti che distruggono mobili o che fanno i propri bisogni in casa. In questo caso però Brodie, questo il nome del bulldog del video diffuso su YouTube, si struscia sul tappeto in quella che sembra una danza curiosa.