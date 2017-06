Cane spaventato corre in mezzo al traffico: ciclista lo insegue per salvarlo

CITTA’ DEL MESSICO – A Città del Messico un ciclista ha rischiato la vita per cercare di salvare un cane in fuga. La sua fotocamera sul casco mostra una strada trafficata e un piccolo cane che corre nel traffico. Il ciclista, pur di riuscire a prenderlo, corre in mezzo alle auto grida agli automobilisti di fermarsi, compie manovre pericolose

Il ciclista viene quais investito da un autobus e schiva diverse auto. Il cane, come mostra il video YouTube, compie alcune mosse pericolose, finendo per sotto le auto. L’inseguimento continua per diversi minuti, con il ciclista che freneticamente riesce a tenere il passo al cane.

L’uomo alla guida delle due ruote grida agli autisti e ai motociclisti di stare attenti a non investire la bestiolina. Una donna si unisce alla “caccia”, ma ad afferrare il cane è un uomo che lavora in un cantiere. Non è chiaro dove il cane stesse andando. Fatto sta che alla fine, il cane è uscito sano e salvo da questa brutta avventura.