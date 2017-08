SALEM – Anche i cani vanno a scuola. E alcuni di loro possono addirittura essere entusiasti di uscire da casa per andare a trascorrere qualche ora con i propri simili. Il video che state per vedere è stato girato nell’Oregon, dove una scuola per cani è persino dotata di scuolabus. E uno degli “allievi” è così entusiasta di andare via da casa che si precipita fuori dalla porta ed entra di gran carriera sul pulmino.

Nel filmato si sente la padrona del cagnolino parlargli come se fosse un bambino: “Che cos’è, il tuo autobus?”. Lui intanto scodinzola felice ed inizia ad essere impaziente di andare. Così la padrona insiste: “Stai per andare a scuola? Dai vai a prendere l’autobus, è un giorno di scuola!”.