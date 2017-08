NOYABRSK – Un gruppo di animalisti salva tre cuccioli abbandonati dal loro proprietario in una cava di catrame. I cani sono in difficoltà dato che sono rimasti intrappolati. Siamo nella città siberiana di Noyabrsk in Russia: i volontari riescono a liberare tre dei quattro cuccioli.

Uno di loro non ce l’ha fatta e, come racconta il Daily Mail, è morto durante le operazioni di salvataggio: