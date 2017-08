HULL – Una bambina di 12 anni ha ammesso di aver messo un gatto in un cestino che ha poi chiuso con del materiale pesante per impedire che il micio potesse uscire fuori e scappare. La bambina si è presentata spontaneamente con sua madre in una stazione di polizia a Hull, nello Yorkshire inglese, dopo la diffusione del filmato finito anche su YouTube.

A riprendere la scena era stata la telecamera di sorveglianza di una casa che si trova di fronte ai secchi della spazzatura. Il proprietario, dopo aver visto il filmato, aveva deciso di diffondere sul web le immagini per cercare di rintracciare la bambina. Gli agenti hanno affermato che stanno indagando e che la ragazzina, in base alla legge sulla protezione degli animali rischia un’incriminazione.

Il filmato cattivo è stato diffuso da Jean Atkinson, una pensionata che vive nel quartiere di Bransholme a Hull. La signora Atkinson ha installato la telecamera dopo aver avuto dei problemi coni ragazzi della zona. La donna non avrebbe mai immaginato però che le immagini potessero riprendere una cosa del genere. Le immagini si riferiscono allo scroso 17 agosto: a quanto pare, secondo quanto racconta la signora Atkinson al Daily Mail, la 12enne che abita vicino al luogo in cui ha improgionato il gatto è tornata diverse volte a vedere se il gatto era ancora all’interno del secchio. Per fortuna, a quanto pare, il gatto è riuscito a liberarsi e non è stato più visto aggirarsi nei paraggi.