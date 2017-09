ANDACOLLO – Un giornalista sta intervistando alcune signore che spiegano davanti alla telecamera come preparare le empanadas, la mitica frittella ripiena sudamericana, per la Fiesta Patrias di Andacollo in Cile. Un cane visibile nel lato destro del video postato su YouTube, approfitta della distrazione delle due cuoche e si ruba una bella empanada.

In una frazione di secondo ha rubato il cibo appena cucinato proprio di fronte alle telecamere di Kuarta TV, durante una diretta. Il video è diventato virale in Rete ed è stato condiviso da migliaia di utenti divertiti dalla scena finendo anche su YouTube.