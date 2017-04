LIWONDE – Una sosta per bere dell’acqua, per un baby elefante si trasforma in una lotta per la sopravvivenza. Un coccodrillo gli azzanna la proboscide e il pachiderma comincia a strillare e a muoversi sperando di riuscire a liberarsi.

Accade in Africa nel parco nazionale Liwonde in Malawi: in un primo momento il resto della mandria arretra, poi comincia a smuovere l’elefante avanti e indietro nel tentativo di riuscire a liberarlo dalla presa del rettile. Il video è finito su YouTube.