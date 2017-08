BRINDISI – Un delfino è in difficoltà per via del mare grosso. I bagnanti fanno di tutto per salvarlo sfidando le onde. Siamo a Brindisi, sulla spiaggia di Acqua Chiare: ad intervenire è anche Luigi Ragno, un volontario di Sea Shepherd, associazione impegnata per la salvaguardia delle creature marine.

Dopo il suo intervento e quello di un veterinario, il delfino è stato portato a riva per un’iniezione e poi è stato riportato al largo con una moto d’acqua dei vigili del fuoco. Su Repubblica Tv il video, postato poi anche su YouTube.