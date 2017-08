Migranti, arroganza Ong: a regole governo rispondono "me ne frego"

Migranti, arroganza Ong è palese e perfino rivendicata come bandiera. L'arroganza di chi a regole del governo risponde con un "me ne frego", l'arroganza prepotente di chi ritiene che l'unica regola valida sia la sua, quella che si fa da solo. E' un'arroganza vestita da suprema e non negoziabile missione umanitaria.