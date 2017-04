YOUTUBE Einstein, il pappagallo che canta “Smoke on the water”

KNOXVILLE – Einstein è un pappagallo davvero intelligente. Il suo nome, a quanto pare, non è stato scelto a caso: l’uccello è infatti in grado di imitare un cavallo, un cane, un gatto, svariati suoni ed anche le voci umane.

Il pappagallo Einstein è però in grado addirittura di cantare. Ne è la dimostrazione questo video pubblicato su YouTube in cui riesce ad abbozzare “Smoke on the water” dei Deep Purple. Einstein è un’attrazione indiscussa dello zoo di Knoxville in Texas. Nei giorni scorsi ha festeggiato i 30 anni. Il video è preso proprio dall’esibizione al microfono

che il pappagallo ha tenuto proprio in occasione dei suoi 30 anni.