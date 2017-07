YOUTUBE Elefante attraversa la strada con la zampa rotta: il VIDEO è commovente

MANGALORE – Un elefante con una zampa rotta attraversa una strada zoppicando vistosamente. Il filmato è stato girato nello stato indiano di Karnataka nel distretto di Kodagu, è stato ripreso dal Daily Mail ed è commovente. L’animale, pur essendo così grosso, arranca con fatica.

Come l’elefante si sia procurato il danno visibile attraverso un video YouTube, non è noto. L’enorme animale attraversa la strada forse in cerca di cibo. Dopo la diffusione delle immagini, gli abitanti locali si sono attivati per farlo visitare da un veterinario. “La sua gamba è gravemente ferita e ha bisogno di essere aiutato in fretta” ha detto un imprenditore locale.

Il distretto di Kodagu è un habitat naturale per gli elefanti asiatici. Negli ultimi mesi sono stati documentati diversi episodi in cui gli elefanti sono apparsi in disagio.