YOUTUBE Elefante dà calcio a spettatore mentre sfila decorato alla parata

ROMA – Un elefante sfila tutto decorato per una cerimonia religiosa che va in scena in un villaggio indiano. Il pachiderma probabilmente non è molto felice di sfilare dato che viene tenuto in cattività all’interno di un tempio. E così trova il momento per dare una zampata ad uno spettatore che si trova a bordo della sfilata.

Il video di cui parla anche il Daily Mail è finito anche su YouTube. Gli indiani credono sia l’incarnazione terrestre di Ganesh. Gli animalisti denunciano però diversi abusi commessi su questi animali tra cui la castrazione.