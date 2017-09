AKRON – Una apicultrice di Akron nell’Ohio posta per degli scatti che la raffigurano con 20mila api sul suo corpo. Emily Mueller, 33 anni, è in attesa del suo quarto figlio. Al Daily Mail (guarda le foto) che racconta della sua vicenda, la donna spiega che le api sono “una parte enorme della mia vita negli ultimi anni. Per questa ragione ho voluto farle diventare qualcosa di importante per me, facendole entrare in contatto con la mia maternità”.

La sua azienda ha 24 alveari per un totale di 1,2 milioni di api: “Molte persone pensano che sia una folle a sentirmi a mio agio con le api. Questa gente deve sapere che non c’è mai stata una volta che ho avuto ansia a stare a contatto con le api”.

Ma come riesce a domare un intero alveare? Spiega che, prima di farle venire addosso, bisogna alimentarle. In questo caso, la donna era stata chiamata a rimuovere un alveare che si trovava in un parco ed ha deciso di compiere l’impresa, documentata anche su YouTube.