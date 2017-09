ROMA – Vi siete mai chiesto come mai i gatti dormono tutto il giorno? Beh, la risposta è in questo divertentissimo video: di notte i gatti si danno alla pazza gioia, giocano e corrono, inseguono topini immaginari (o di stoffa) e si fanno i dispetti a vicenda.

Del resto il gatto è un animale che di notte vede molto bene, e per questo motivo approfitta, in natura, delle ore notturne per cacciare. I mici di casa di certo di notte non vanno a procacciarsi cibo, ma non hanno perso l’abitudine di stare svegli e divertirsi come possono, soprattutto se hanno altri compagni di giochi.