ROMA – Il gatto protagonista di questo video postato su Twitter e ripreso su YouTube dall’Agenzia Vista, decide di marcare il territorio e sfida un alligatore riuscendo a metterlo in fuga grazie alle sue abilità.

Il gatto, pur avendo una stazza decisamente più piccola, in questo filmato che proviene dagli Stati Uniti dimostra di essere abilissimo e di essere in grado di difendersi e marcare il territorio in maniera infallibile.