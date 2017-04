YOUTUBE Giraffa April partorisce in diretta: i suoi VIDEO tra i più visti di sempre

NEW YORK – La gravidanza e il parto in mondovisione di April, la giraffa dell’Animal Adventure Park a nord dello Stato di New York, sono ufficialmente un evento mediatico da record per YouTube.

Il canale del parco americano che ha lanciato l’iniziativa in streaming è il secondo più visto di sempre della piattaforma di Google in termini di spettatori in diretta, nonostante sia stato lanciato da poco più di due mesi. Animal Adventure, ricorda YouTube sul suo blog, ha lanciato una diretta video in streaming il 10 febbraio coi riflettori puntati sulla giraffa April, nelle fasi finali della sua gravidanza, con lo scopo di mostrare in diretta il parto del suo piccolo e dare aggiornamenti in tempo reale.

Complessivamente il canale ha registrato oltre 232 visualizzazioni ‘live’ e oltre 7,6 miliardi sono stati i minuti guardati in diretta. In media le visualizzazioni giornaliere sono state 3,5 milioni per circa 30 minuti. Sabato, il giorno del parto, il canale è stato preso d’assalto con 14 milioni di visualizzazioni. Il picco con 1,2 milioni di spettatori contemporaneamente. Una delle top 5 fra tutti gli eventi ‘live’ di YouTube.