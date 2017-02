YOUTUBE Harriet, la cagnolina non sa sdraiarsi: il perché è molto triste

TAMPA BAY – Harriet è un cane femmina di tre anni. L’animale è stato salvato da un destino crudele: doveva diventare carne da vendere nei ristoranti della Corea del Sud e per questo motivo è rimasta pesantemente traumatizzata.

Per qualunque cane sarebbe facile coricarsi per terra ma, come mostra questo video YouTube, per lei è molto difficile se non impossibile. Harriet è infatti uno dei 200 cani salvati da una fattoria coreana degli orrori. Harriet ha vissuto per lunghi periodi chiusa in strette gabbie, condivise con altri cani in attesa di un destino crudele.

Il cane ora è in Florida, salvato dalla Humane Society of Tampa Bay. Con il tempo, si spera, imparerà di nuovo a coricarsi sdraiandosi a terra.