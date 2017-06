YOUTUBE Il gorilla Zola balla la break dance nella vasca dello zoo

DALLAS – Zola, il gorilla dello zoo di Dallas, in Texas, re del web per il video in cui balla la break dance nella vasca.

Nel filmato, pubblicato su YouTube, si vede il grosso animale che balla perfettamente secondo le mosse della nota danza di strada sviluppata da teenager afro-americani e latino-americani nel Bronx di New York degli anni settanta.

Zola gira più volte su se stesso e muove le braccia proprio come farebbe un vero ballerino, mentre gli schizzi d’acqua sembrano fare da scenografia alla sua danza. Zola del resto ama giocare con l’acqua. Nel 2011 lo zoo di Calgary, in Canada, dove allora viveva il gorilla, aveva pubblicato un video in cui si vedeva Zola ballare in una pozzanghera d’acqua.