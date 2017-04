ROMA – Una donna si mette in posa con il “trofeo”. Davanti a lei un’altra persona prepara l’autoscatto per poi mettersi in posa. I due vogliono farsi una foto ma qualcosa va storto e il leone si vendica.

Il filmato è stato realizzato per uno spot contro la caccia circa dieci mesi fa ed è diventato virale in Rete raccogliendo circa 12 milioni di visualizzazioni.