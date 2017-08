DANA POINT – Appena rimessi in libertà, i due leoni marini corrono felici in acqua. La loro corsa verso l’oceano viene però interrotta per scambiarsi un bacio.

Niblet e Omaha, questi i loro nomi, sono stati salvati dal “Pacific Marine Mammal Center”, un centro specializzato nella cura degli animali marini. Dopo essere stati curati sono stati rimessi in libertà sulla spiaggia di Dana Point, in California, negli Stati Uniti. Insieme a loro anche una foca, Wonderwoman, entrata in acqua subito dopo i due leoni marini. Su YouTube il video toccante con il bacio dei due leoni marini.