ORECHOVA’ POTON – Malkia e Adelle sono due leonesse del Malkia Park che si trovano a Orechová Potôn, in Slovacchia, in un centro specializzato per grandi felini. I due leoni provengono da un circo e dopo essere stati trasferiti qui, vengono curati e nutriti da tre istruttori tra cui Michaela Zimanova che ha costruito un legame speciale con questi leoni.

Come mostrano i suoi video postati su Instagram e YouTube, non appena i leoni vedono Michaela partono le coccole che la ragazza ricambia con baci e abbracci.

I due felini si trovano ancora in uno spazio non idoneo alle loro esigenze in attesa che la loro nuova “casa” all’interno del parco sia pronta. Nonostante questo, non ricoprono di attenzioni la loro istruttrice preferita che però ci tiene a precisare scrivendo su Instagram: “Non cercate di fare qualcosa del genere. Sono e restano degli animali selvaggi, non degli animali domestici”.