YOUTUBE Leopardo attacca un intero villaggio in India: uomo fugge lanciandosi nel vuoto

ROMA – Un leopardo ha terrorizzato un intero villaggio in India. Accade nello Stato di Orissa: l’animale p salito sul tetto di una casa ed ha attaccato un uomo. Per riuscire a catturarlo, ci sono volute diverse ore.

L’uomo attaccato, per salvarsi si è dovuto lanciare nel vuoto riportando una ferita a una mano. Prima di essere bloccato in gabbia l’animale ha ferito anche una guardia forestale che si era mobilitata, insieme a tutto il villaggio, per catturare il felino. Su YouTube il video di quanto accaduto.