ROMA – Pixie è una mamma labrador che, dopo aver dato alla luce i suoi cuccioli, li ha visti morire. Per mamma cane è stato uno choc. Il suo proprietario, racconta infatti che dopo la morte dei piccoli “era molto spaventata”. Mentre accadeva tutto questo, da qualche parte in Ohio c’era Indy, una Bulldog inglese si 3 anni morta subito dopo il parto. I suoi cuccioli erano rimasti orfani a causa del fatto che lei non era riuscita a sopravvivere al parto.

“Quando siamo arrivati a casa, Indy russava – dice il suo proprietario, Dan Weese – ma poco dopo ero così concentrato sui piccoli da non accorgermi che Indy era morta. Ho cercato di rianimarla, ho fatto il possibile ma purtroppo non ce l’ha fatta”. I cuccioli invece erano tutti sani ma orfani. Per poterli adottare Dan e i suoi familiari hanno pensato di scrivere un appello sui social.

E per una perfetta coincidenza i due rispettivi proprietari, quello di Indy e quello di Pixie si sono conosciuti. Macy Grubbs, il proprietario della Labrador, ha risposto all’appello della famiglia dell’Ohio, e Pixie è stata portata nella casa dei sette cuccioli. Da qui, il passo per l’adozione è stato molto breve. Tra i cuccioli e Indy è stato colpo di fulmine.

“Appena li ha visti è stato un colpo di fulmine: ha iniziato a prendersi cura di loro come fossero sempre stati suoi. E’ stata una scena commovente: Pixie li ha allattati ed è diventata la loro madre adottiva. Rimarrà a casa nostra fino a quando tutti i cuccioli saranno svezzati. Per noi è stato un piccolo miracolo natalizio” documentato anche con un video postato su YouTube.