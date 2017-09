NEWCASTLE – Nutmeg non ce l’ha fatta e, come racconta il Daily Mail, ed è morto a 32 anni. Il gatto più vecchio del mondo aveva un’età corrispondente per i gatti a circa 144 anni, ed è morto per problemi al cuore dovute a complicazioni respiratorie provocate probabilmente dall’età.

Nutmeg era un soriano che vive dal 1990 con Liz e Ian Finlay, una coppia di Blaydon, piccolo paese dell’Inghilterra della contea di Newcastle. Quell’anno, il micio si presentò nel loro giardino dietro casa della coppia come un randagio.

Nutmeg, che in inglese vuol dire noce moscata, è morto sordo da un orecchio e con soli tre denti, alla fine. Amava mangiare pollo.

E pensare che Nutmeg, quando venne trovato aveva già cinque anni e una brutta malattia: “Era molto magro e aveva un nodulo sul collo” racconta Ian. La coppia lo portò alla locale Cats Protection locale che curò l’ascesso sul collo.

“Nutmeg è sempre stato accudito molto bene. Ha una stanza tutta per sé,” raccontava l’anno passato Ian, 67 anni. “Fa parte della famiglia. Noi diciamo sempre che noi siamo i suoi umani, invece di dire che lui è il nostro gatto. Siamo molto orgogliosi del fatto che Nutmeg con ogni probabilità detenga il record di gatto più vecchio del mondo, ma per noi, è solo il nostro pet” concludeva all’epoca la coppia. Ora però, Nutmeg purtroppo si è spento.