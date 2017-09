MIAMI – Al Seaquarium di Miami c’è Lolita, maestosa orca marina tenuta in cattività dal 1970. E’ una delle principali attrazioni dell’acquario, ma quando la furia di Irma si è abbattuta sullo stato del sole, Lolita non è potuta scappare come tutti gli altri. Si sono scordati di lei. O meglio, hanno dovuto lasciarla lì, abbandonata durante il passaggio dell’uragano perché era impossibile trasportarla in sicurezza.

A nulla sono valse le proteste degli animalisti che da tempo denunciano le condizioni di vita del mammifero. Lolita, fortunatamente, è sopravvissuta alla calamità. Ma ha corso un grave pericolo: la sua vasca senza tetto è rimasta esposta alla violenza del ciclone.

Per gli animalisti questa è l’ennesima conferma per cui questi animali maestosi non dovrebbero essere destinati a vivere in cattività.