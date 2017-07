COLORADO SPRINGS – Un orso che entrava continuamente in una casa alla ricerca di cibo umano è stato u****o dagli addetti della protezione animale del Colorado. L’orso andava sempre nella cucina di un’abitazione a Colorado Springs e apriva il frigo e le dispense con lo scopo di mangiarsi enormi quantità di cibo come fragole, mirtilli, ciliege, ananas e farina d’avena.

Il tutto avveniva mentre il proprietario della casa, Chris ”Dubhraic, era al piano di sopra a dormire. L’orso veniva immortalato ogni volta dalle telecamere di sorveglianza della casa: a quanto pare si intrufolava in casa entrando da una finestra. Poi rimaneva diverse ore a mangiare e ad urinare in cucina.

L’orso rubava anche nelle case vicine ed era stato avvistato anche in un garage da una donna che per farlo scappare si era messa ad urlare. Viste le sue dimensioni (l’animale era ormai obeso a forza di mangiare cibo per umani), una volta individuato di nuovo in zona è stato u****o dalla protezione animali. L’orso era infatti ormai troppo poco abituato a tornare a stare nel suo habitat, hanno spiegato coloro che hanno deciso di ucciderlo, e viste le continue segnalazioni poteva essere un pericolo per gli abitanti di Colorado Springs. Da qui la decisione drastica e definitiva.