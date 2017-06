Renzi da Consip dovrebbe capirlo: rischia il “trattamento Craxi”

Renzi da Consip dovrebbe capirlo, chissà se l’ha davvero capito quel che rischia: il “trattamento Craxi”. Non farà piacere a Matteo Renzi l’accostare il suo nome a quello di Bettino Craxi. Non farà piacere perché quel nome in Italia è una lettera scarlatta che nessun politico vorrebbe neanche sfiorasse il suo abito. E soprattutto perché Bettino Craxi...