YOUTUBE Pitbull aggredisce bambino di tre anni che gioca in strada

NEW YORK – Un bimbo di tre anni viene aggredito da un pitbull mentre sta giocando su un marciapiede a New York, nella zona di Spring Valley. Il piccolo era in compagnia di altri bimbi che sono scappati via proprio nel momento dell’aggressione.

Alcune persone che passavano in auto si sono fermate e sono scese per soccorrere il piccolo che è stato morso al volto e alla gola. Grazie al loro intervento, il bambino si è salvato. A quanto pare, in molti nel quartiere avevano segnalato questo cane che girava per il quartiere senza guinzaglio. Un video YouTube mostra quanto il piccolo abbia rischiato.