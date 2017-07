YOUTUBE Pitone blocca le auto in strada: donna coraggiosa lo afferra e lo sposta

TERESOPOLIS – Un pitone enorme è fermo sulla strada e sta bloccando il traffico. Una donna senza paura lo afferra senza paura davanti a decine di uomini che osservano la scena increduli. Siamo a Teresopolis, una città brasiliana non molto distante da Rio de Janeiro. E’ sabato sera e la strada è affollata: la donna che indossa degli shorts prende il serpente per la testa, poi afferra il resto del corpo.

Il rettile non reagisce e la donna lo mostra a tutti i presenti che stanno riprendendo la scena, senza mostrare la minima paura. Non è chiaro dove lo metta il serpente la donna: è presumibile che, dopo averlo tolto dalla strada, lo abbia lasciato in libertà nel bosco vicino.

A riprendere la scena e a postarla su YouTube è il motociclista Paulo Vincent che ha raccontato: “Ero in sella alla mia moto quando mi sono trovato davanti questo serpente che stava fermando il traffico”. Dopo aver visto la donna intervenire, Paulo ha reagito dicendo: “Quella donna è davvero coraggiosa. Noi uomini avremmo risolto il problema in altro modo. Avremmo utilizzato un bastone o chiamato qualche specialista”.