YOUTUBE Pitone divora antilope e….

ROMA – I pitoni sono dei serpenti molto forti. Tra le loro prede preferite ci sono scimmie, roditori, lucertole, uccelli e, in alcuni casi, animali grandi come elefanti.

Nel caso in cui attaccano animali molto grandi, questa specie di serpenti si sottopone ad una sfida immane. Per mangiarli, i pitoni impiegano anche ore: nel video che segue girato questa estate nel Kruger Park in Sud Africa e tornato virale grazie al Daily Star, un pitone cerca di divorare un’antilope morta.

Il serpente si trova però davanti ad un problema: nel tentativo di aprire la bocca, il pitone si ritrova con le corna di traverso. La mascella aperta deforma il volto del pitone che riesce

comunque ad ingoiare l’antilope all’interno delle sue fauci prima di scivolare velocemente tra i cespugli per poter banchettare in pace.