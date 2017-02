YOUTUBE Pooh, il “gatto bionico” corre e gioca di nuovo

SOFIA – Pooh è un gattino bulgaro a cui sono state impiantate delle zampe bioniche. Il micio le sue le ha perse dopo essere stato investito da un’automobile a Sofia. Grazie all’impianto di due protesi in una clinica veterinaria di Sofia, Pooh è tornato a correre e a giocare. Lo dimostra questo video postato su YouTube.

Si tratta del primo intervento del genere in Europa al di fuori della Gran Bretagna. La storia del “micio bionico” ha appassionato la stampa internazionale fino a farlo diventare una star del web.

nel 2012 aveva commosso la storia di Marcellino, un gatto a cui una veterinaria di Roma ha dovuto amputare le zampe sinistre per salvargli la vita. L’animale era stato investito da un auto: dopo poche settimane la bestiola ha ripreso a vivere in una nuova famiglia che l’ha adottato. Agile come prima, Marcellino pur essendo senza zampe ha ripreso a giocare con i nuovi padroni che hanno pubblicato il video su internet con lo scopo di dimostrare che un’alternativa alla soppressione delle bestiole vittime di incidenti esiste eccome.