YOUTUBE Raro delfino albino avvistato nuovamente nel mare della California

MONTERERY BAY – Un raro delfino albino è stato filmato a Monterery Bay in California. L’esemplare è raro ed era apparso nel mare della California già due anni fa.

Il pesce ha circa tre anni e, nel video che segue, nuota con sua madre che ha un colore della pelle normale.

L’albinismo è stato osservato in più di 20 specie di mammiferi in alto mare, secondo quanto dichiarato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) di cui parla il Daily Mail. Raramente era stato però osservato nei delfini. Gli animali con questo tratto genetico non sono più deboli dei loro simili. L’unica differenza sostanziale è il colore, che li rende degli obbiettivi più facili ai predatori.