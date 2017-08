RIO DE JANEIRO – Trecento persone si sono radunate su una spiaggia vicino a Rio de Janeiro con lo scopo di salvare un cucciolo di megattera che si era spiaggiato. Il cetaceo era rimasto intrappolato per ventiquattro ore nella spiaggia e solo grazie all’intervento della popolazione locale è stato possibile salvarlo.

Per intervenire, gli abitanti hanno scavato un canale sulla spiaggia che ha permesso al piccolo di raggiungere il mare aperto per poi allontanarsi. La megattera, dopo un momento di spaesamento, ha subito iniziato a nuotare verso le acque più profonde. La folla ha assistito alla scena ed ha festeggiato gridando. L’animale invece, dal canto suo ha mosso la coda come a voler salutare.