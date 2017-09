DALLAS – Ha abbandonato un cane in una strada di scorrimento, ma non poteva sapere di essere filmato e per questo è stato denunciato: Robert Spears aveva scelto l’ora di pranzo e una strada poco trafficata per abbandonare il suo cane, prima di darsi alla fuga. Ma non sapeva che proprio in quel punto la polizia di Dallas aveva installato delle telecamere.

Il video, girato il 4 agosto, è stato esaminato dagli agenti della polizia texana. Le immagini erano fin troppo chiare per riconoscere il protagonista del video ed il suo numero di targa, per cui si è facilmente risaliti a Spears.