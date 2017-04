YOUTUBE Russia: tigre al guinzaglio nel centro commerciale

MOSCA – Si può andare in giro con una tigre in un centro commerciale? In Russia qualcuno lo fa. Non bastasse il sindaco che, nei giorni scorsi, scorazzava in un altro shopping center a bordo della sua Ferrari, qualcuno si è spinto oltre, portando con sé un “felino da passeggio”.

Le immagini arrivano da Petrozavodsk, capitale della Repubblica di Carelia, in Russia. Il filmato (postato anche su YouTube) è delle scorse settimane ma nelle ultime ore sta diventando virale sui giornali di tutto il mondo. Luogo dell’accaduto: il centro commerciale Lotus Plaza. Protagonisti: due uomini che portano una tigre al guinzaglio, camminando spavaldi tra i clienti. I presenti si dividono tra i curiosi e gli impauriti, visto che tra di loro c’erano anche famiglie con bambini.

La tigre sembra docile, per nulla infastidita dalla folla. Si è scoperto che l’uomo con la tigre era un addestratore di animali da circo che ha pensato bene di andare a fare due passi col felino di nome Katya.