YOUTUBE Selfie col cucciolo di squalo: la turista viene morsa e multata

FERNANDO DE NORONHA – Una turista cammina su una spiaggia di Fernando de Noronha, in Brasile, e vede un cucciolo di squalo. La donna, come mostra il video YouTube che segue decide di fare un selfie con il cucciolo non sapendo che anche se piccolo può essere già pericoloso.

L’animale, infatti, ammolla alla turista un morso che l’ha costretta a ricorrere alle cure mediche. La donna è stata anche multata di 6mila euro per crudeltà contro gli animali. Lungo tutta la spiaggia brasiliana ci sono infatti cartelli che avvertono di non disturbare animali che non devono essere nemmeno catturati.