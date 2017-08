HOUSTON – L’uragano Harvey ha devastato il sud degli Stati Uniti e lo Stato del Texas, provocando fino ad ora 18 vittime. Migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case e le proprie fattorie. Questo allontanamento forzato ha creato molti disagi agli animali. Tra i proprietari, c’è anche chi ha deciso di auto organizzarsi, disobbedendo magari alle direttive dei soccorritori.

E’ il caso di questo cowboy che sfida l’acqua alta per salvare i suoi cavalli intrappolati nel recinto. Il ragazzo è in groppa ad un altro cavallo e con difficoltà riesce a condurre gli altri animali in una zona sicura, aprendo la porta del recinto. Per evitare che i cavalli si disperdano utilizza la classica corda che permette di afferrarli al volo. Il video è stato postato su YouTube.