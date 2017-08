Stupro femmine degli "altri" non è peccato: epidemia di cani rabbiosi

“Stupro femmine degli "altri" non è peccato, si può fare: così pensano, parlano, scrivono mostri di ogni etnia. Gli ultimi due, soltanto gli ultimi due in ordine di cronaca, il leghista di Noi con Salvini segretario a San Giovanni in Puglia (subito espulso dalla Lega stessa) e il cosiddetto mediatore culturale stipendiato da una cooperativa (non ancora, colpevolmente non ancora licenziato)...