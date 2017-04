YOUTUBE Verme marino gigante scoperto nelle Filippine

MANILA – Un esemplare vivo di rara teredine gigante nelle Filippine. Il verme è stato trovato all’interno di un guscio stretto e lungo a forma di zanna. Le teredini sono molluschi e si trovano in genere nei pressi delle strutture in legno in mare. La specie rinvenuta dagli scienziati, nota anche come Kuphus polythamia, è l’esemplare vissuto più a lungo che l’uomo conosca, secondo uno studio pubblicato dalla National Academy of Sciences statunitense (Pnas).

I dettagli sulle caratteristiche dell’animale, che può arrivare a una lunghezza di 1 metro e 55 centimetri e a un diametro di 6 centimetri, sono stati pubblicati in una rivista scientifica statunitense. La teredine gigante trascorre la sua vita chiusa in un guscio duro, immersa a testa in giù nel fango di cui si nutre.

Il video mostra gli scienziati mentre tagliano con cura una delle estremità del guscio della teredine, prima di scuoterla delicatamente per farla fuoriuscire. Una creatura nera, lunga e viscida scivola a quel punto fuori dal guscio.