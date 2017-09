Casa Vissani propone “Animo”, menù in collaborazione con i vini Omina Romana

TERNI – Casa Vissani propone “Animo“, il menù in collaborazione con i vini Omina Romana. Tutti i lunedì, martedì e le domeniche (in quest’ultimo caso solo a pranzo), fino al 2 gennaio 2018, sarà possibile gustare le delizie coinvolte in questo progetto esclusivo.Cosa aspettate? Non vi resta che correre nella location incantata di Casa Vissani, a Baschi, in Umbria. Ad attendervi anche uno scenario da sogno, il lago di Corbara. Impossibile mancare!

Ecco il menù di “Animo” (dalla proposta Vissani Three Levels):

-Stuzzichini di benvenuto

-Sarago marinato alla camomilla e papaia (D)

-Battuto di gamberoni rossi al passion fruit, cilindro con lepre, pomodori confit e mandorle (A, B, H, G, C)

-Sablè con mantecato al fresco di anguria e uva (A, C, G, I, L)

-Cappelletti CacioePepe (a, c, g)

-Carrè di vitella, polvere di pinoli tostati, ravioli ai tre elementi (A, C, H, G, I, N)

-Z di cioccolato bianco, mirtilli, farina di porro bruciato e peperone crusco, salsa di chromel (C, F, G, H)

-Piccola Pasticceria

-In abbinamento i vini di Omina Romana: Viognier Special Edition 2013. Chardonnay Ars Magna 2013. Cabernet Franc Ars Magna 2013.

Costo a persona riservato € 120,00 (vini inclusi, extra esclusi). La proposta potrà subire variazioni in base alla disponibilità dei prodotti.

