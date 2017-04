Viaggio a Casa Vissani, scopri i sapori dei vini dell’Austria: menù e prezzi

ROMA – Sei appassionato di Austria? Allora non puoi perderti il prossimo viaggio enogastronomico con Casa Vissani. L’appuntamento è per il 28 aprile 2017, alle 20:30, nella meravigliosa location umbra (La mappa). Ma fai presto, l’evento è dedicato solo ai primi 26 eletti che chiameranno subito Casa Vissani per riservare il proprio Viaggio… Tutto smart, tutto al top, tutto nel Conviviale della sala Rock di Casa Vissani insieme ad Alessio Piccioni.

Ecco il menù della serata:

Benvenuto in Cantina

Spring Break Rosé 2015 – Zillinger

Luccio perca con verza e grano saraceno

Riesling Terrassen 2015, Domane Wachau

Speck cipolla e uovo

Edition Z – Radikal, Gruener Veltliner 2012

Carnaroli ai broccoletti, pecorino e peperoncino erotico

Blaufrankisch 2012 – Panta Rhei

La Cotoletta dei Desideri

Caberhei 2011 – Panta Rhei

Strudel con gelato al calvados

Pinot Noir Eiswein 2005 – Willi Opitz

Piccola pasticceria e praline

Costo a Persona € 130,00 vini inclusi (extra esclusi).

C’è anche la possibilità di pernottare in Camera Deluxe Superior. Il costo a Coppia con prima colazione in camera € 475,00 (vini inclusi, extra esclusi).

I Viaggi di Casa Vissani inoltre, offriranno anche un’altra grandissima opportunità agli “eletti”, ovvero quella di comperare, ad un prezzo di favore, le bottiglie degustate… Wow!