Vissani consiglia Birra 32, buona e...solidale!

Avete mai bevuto una Birra 32? Mi auguro di sì. Io ho deciso di gustarmi questo prodotto speciale proprio lì dove viene realizzato, a Pederobba, nella provincia di Treviso, in Veneto. Il birrificio “32 Via dei Birrai” è nato nel giugno 2006, fondato da tre amici provenienti da background diversi, che condividevano un’idea: creare un nuovo modo di fare la birra. Perché il numero 32? E’ quello corrispondente alla classe di appartenenza della birra, secondo la classificazione internazionale di Nizza. Ma anche “Via dei Birrai” perché a Bruxelles c’è una Rue des Brasseurs, ovvero la via dei birrai.

Al birrificio 32 ho avuto modo di intervistare Loreno Michielin e Mauro Gajo, amici e soci, che si occupano degli aspetti commerciali nell’azienda. Due persone davvero in gamba. Mi hanno spiegato che la loro birra, oltre che buona, è anche solidale. Capirete perché nel video che segue. (Per attivare l’audio da pc cliccate sulle linee in basso a sinistra, da cellulare sull’icona altoparlante in alto a destra).