Vissani consiglia, Hotel Ristorante Aqualux: a due passi dal Lago di Garda

Volete regalarvi qualche giorno di puro relax? Vi consiglio l’Hotel Aqualux, a pochi minuti dal centro di Bardolino, sulla sponda veronese del Lago di Garda. Sono stato ospite dell’elegante struttura nei giorni scorsi, in occasione di una cena d’autore che vedeva come protagonista il sottoscritto. Davvero una piacevole serata. Siamo partiti con un crudo di salmerino con uova di trota, vialone nano soffiato e gelato di olio di oliva. Poi battuto di gamberoni rossi, pennette con insalatina di storione e mango, stecca di scottona di vitella bianca e per concludere un cremino di formaggio all’Amarone. Tutto accompagnato da ottimi vini.

Durante la cena ho avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con la direttrice dell’hotel, Lara, e la proprietaria, Viola. Di seguito nella pagina trovate il video dell’intervista. (Per attivare l’audio da pc cliccate sulle linee in basso a sinistra, da cellulare sull’icona altoparlante in alto a destra).