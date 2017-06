Vissani consiglia il “super uovo” Parisi, eccellenza del Made in Italy

Avete mai provato le uova Parisi? Spero di sì! Prendono il nome da Paolo Parisi, l’uomo che c’è dietro questo piccolo gioiello del Made in Italy. Mi piace scherzosamente dire che Paolo si è fatto strada a colpi di uova. Nella sua azienda agricola a Usigliano di Lari (Pisa) alleva galline dalle uova bianche, le Livornesi, che amano la vita all’aperto e mantengono il carattere primordiale che altre razze hanno perso. E’ proprio il caso di dirlo: questi animali sono trattati con i guanti. Basti pensare che vengono nutriti con il latte delle capre allevate nel bosco, così da poter integrare la proteina utile a mantenere autentico il sapore delle uova. Da questo stile di vita sano nasce l’uovo di Parisi: un super uovo.

La forza di Paolo è anche suo figlio, Filippo Parisi, un ragazzo duro, tenace, che ama vivere in simbiosi con la natura. Insieme alla moglie Chiara porta avanti quello che suo padre ha costruito negli anni. Ho incontrato recentemente entrambi nella loro casa/azienda. C’era anche Paolo, che ho avuto modo di intervistare. Mi ha spiegato come nascono i suoi prodotti e perché sono unici nel loro genere. Di seguito nella pagina trovare il video dell’intervista (Per attivare l’audio da pc cliccate sulle linee in basso a sinistra, da cellulare sull’icona altoparlante in alto a destra). Per vedere gli altri video della rubrica Vissani consiglia su Blitz Quotidiano clicca qui