Vissani consiglia la “Locanda del Viandante” ad Anghiari (Arezzo) VIDEO

La Locanda del Viandante, che posto meraviglioso! Se vi trovate dalle parti di Anghiari, in provincia di Arezzo, vi consiglio di andare a mangiare in questa osteria, dove la tradizione è reinterpretata con tocchi contemporanei. Sapori semplici capaci di raccontare il territorio, una qualità che io apprezzo particolarmente. Per trovare la locanda dovete un po’ faticare, una strada in salita tra i monti. Giunti a destinazione sarete però soddisfatti. Il panorama è decisamente rilassante e avete anche la possibilità di fermarvi a dormire nel casolare.

Il menù dell’osteria si compone di 4 antipasti, 4 primi e 4 secondi a scelta, accompagnati sempre da piatti del giorno, preparati seguendo la stagionalità del momento. Pane e pasta sono fatti in casa, così come i dolci. La locanda propone una cucina tipica basata su prodotti freschi dell’Appennino toscano. Per quel che riguarda le carni il posto offre piatti preparati con la Marchigiana, la Chianina e la Fassona Piemontese. Gli animali da cortile vengono direttamente allevati in zona. Vi consiglio di assaggiare le specialità con i funghi e l’uovo d’oca. Ottimi anche i contorni di verdura. Per il resto, vi invito a scoprire direttamente con il vostro palato le delizie della locanda.

Di seguito nella pagina trovate il video dell’intervista che ho fatto a chi porta avanti con passione La Locanda del Viandante. Parlo di Santina e dello chef Manfroni. (Per attivare l’audio da pc cliccate sulle linee in basso a sinistra, da cellulare sull’icona altoparlante in alto a destra).