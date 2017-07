Vissani consiglia “Peperita” di Rita Salvatori, la regina dei peperoncini

Se il peperoncino è la vostra passione vi consiglio di provare i prodotti di Rita Salvatori, la regina dei peperoncini. Nella sua azienda, Peperita, che si trova in Toscana nelle vicinanze di Bolgheri (comune di Bibbona, in provincia di Livorno) troverete un po’ di tutto: salse, polveri, patè, condimenti e perfino marmellate. Rita opera in una delle zone pianeggianti dell’Alta Maremma a pochi minuti dalla costa del mare Tirreno, dove gode di un clima temperato caldo per un lungo periodo dell’anno. Non utilizza nessun tipo di additivo, colorante o conservante di origine chimica. Rita è una donna forte e la sua passione per il suo lavoro l’ha portata a farsi conoscere in tutto il mondo.

Chi abita a Roma può acquistare i prodotti di Peperita nel negozio di Via della Reginella, al ghetto ebraico, tra il Portico di Ottavia e la Fontana delle Tartarughe. Lì troverete ogni tipo di delizia al peperoncino. Ci sono molte gradazioni, da quelle meno piccanti a quelle che solo in pochi sono in grado di testare. Tra questi il Carolina Reaper. Pensate che nel 2013 questo peperoncino è entrato nel Guinness dei primati come il più piccante del mondo, raggiungendo una piccantezza media di 1.569.300 unità Scoville. Insomma, non è per tutti!

