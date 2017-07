Vi state dirigendo verso la riviera romagnola? Prima di fare tappa a Rimini fermatevi nell’entroterra, a Pennabili, per provare Il Piastrino di Riccardo Agostini. Un ristorante dove potrete deliziare il vostro palato con una cucina romagnola di alta qualità. Mettete per una volta da parte la piadina e preparatevi ad assaggiare piatti con abbinamenti originali da leccarsi i baffi!

Basta dare un’occhiata al menù per capire ciò di cui sto parlando. Potete iniziare il vostro pasto con un uovo croccante e morbido, tartufo estivo e aliciotti. Poi proseguire con un riso carnaroli con ortica, trota, latte e tè affumicato. Come secondo piatto un filetto di daino con rapa rossa e mirtilli all’aceto balsamico oppure il piccione rosato ai carboni con bietola, cocomero e vermut. Non dimenticate il dessert. Assaggiate la sfera di cassata alle visciole. Come vino vi consiglio un Valturio di Rimini.

Di seguito nella pagina trovate un video girato all’interno de Il Piastrino, dove sono stato pochi mesi fa. Ho intervistato per voi lettori di Blitz proprio Riccardo, che tra l’altro ha lavorato con me per dieci anni. (Per attivare l’audio da pc cliccate sulle linee in basso a sinistra, da cellulare sull’icona altoparlante in alto a destra).

