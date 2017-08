JK Rowling, dopo Harry Potter altro successo con The Cuckoo’s Callin

LONDRA – JK Rowling, mamma di Harry Potter, fa strike in tv con l’adattamento del suo giallo “The Cuckoo’s Calling” (Il richiamo del cuculo) in onda sulla BBC e seguito da 5,4 milioni di telespettatori. Arriverà anche in Italia?

Nel 2013, la Rowling, aveva scritto “The Cuckoo’s Calling” con lo pseudonimo Robert Galbraith, in Italia pubblicato da Salani col titolo “Il richiamo del cuculo”.

Protagonista della serie tv, in tre parti, prodotta dalla stessa Rowlings, è Tom Burke, nel ruolo del detective privato senza troppa fortuna Cormoran Strike mentre Holliday Grainger, è l’assistente Robin Ellacot.

La serie ha superato “Victoria”, con Jenna Coleman and Tom Hughes, in onda alla stessa ora su ITV che seppure molto seguita ha rastrellato “soltanto” 3,6 milioni di spettatori.